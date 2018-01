Así funciona el mensaje de texto que deja inútil tu iPhone

Con un simple mensaje de texto que incluya un link específico, alguien podría hacer que tu iPhone deje de funcionar por completo.

El virus, llamado ChaiOS, fue descubierto por el desarrollador Abraham Masri, quien notó que se aprovecha de una falla en la aplicación de mensajes de Apple que hace una predescarga para generar una vista previa del sitio. Apple dijo que ya está trabajando en el parche de seguridad y lo liberará en los próximos días.

ChaiOS afecta a los iPhone aunque no se abra el link que viene en el texto, y en ocasiones para solucionar el problema, se debe restaurar por completo el teléfono ya que la falla no permite que se abra iMesagge para borrar el mensaje.

Masri piensa que la aplicación falla cuando trata de descargar una gran cantidad de información, aunque a veces necesite del poder de todo el sistema operativo.



El desarrollador compartió su descubrimiento y el código del exploit en el sitio GitHub, pero la página eliminó la publicación y cerró su cuenta por considerarlo un virus.

👋 Effective Power is back, baby!



chaiOS bug:

Text the link below, it will freeze the recipient's device, and possibly restart it. https://t.co/Ln93XN51Kq



⚠️ Do not use it for bad stuff.

----

thanks to @aaronp613@garnerlogan65@lepidusdev@brensalsa for testing!