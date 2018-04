Los memes de la audiencia de Mark Zuckerberg

Ciudad de México

Mark Zuckeberg explicó a los congresistas de Estados Unidos, durante casi ocho horas, cómo funciona Facebook. Esto, por supuesto, fue el tiempo necesario para que los usuarios de redes sociales diseñaran memes para burlarse de la comparecencia del fundador de la plataforma acusada de ayudar a Cambridge Analytica y obtener datos de millones de personas.

Algunos consideran que el papel de humano de Zuckerberg fue creíble, mientras que unos más consideraron que el creador de Facebook fue realmente a explicarle a personas mayores, por qué sus nietos no aceptan su solicitud. A continuación, algunos de los mejores memes.

Así nos sentimos Zuck...

Mark sólo quiere ser un niño de verdad





Algunos recordaron la película de David Fincher The Social Network

live look at zuck on capitol hill pic.twitter.com/8z9GJ4EYeQ — it me jeff meltz (@thecultureofme) April 10, 2018

Una prueba más de que Zuckerberg tal vez es un robot

There is a 100% chance Mark #Zuckerberg is a robot 😂 pic.twitter.com/KkXiInctXh — Mike Tokes (@MikeTokes) April 11, 2018

¡El contrato, Mark! ¿Dónde está el contrato?

Ah, muy bonito discurso señor Mark Zuckerberg. Pero yo pregunto, ¿qué es un contrato de Facebook? La Wikipedia lo define como un "contrato legal que no se puede romper". ¡Que no se puede romper! pic.twitter.com/xRidqD8erH — Vida Simpson (@LosSimpsonMX) April 10, 2018

En su perfil de Facebook vs la vida real

Zuckerberg on his Facebook profile vs Zuckerberg at this Congressional hearing pic.twitter.com/P3bi2Ry5r4 — Tim Mak (@timkmak) April 10, 2018

Es demasiado...

Todo gadget necesita un buen cargador de emergencia





Finalmente, un resumen de las ocho horas de audiencia

Summary of the 8 hours of Mark Zuckerberg’s testimony



“Mr. Zuckerbird”



“Thanks to Mr. Zuckerman”



“If I send an email via WhatsApp...”



“How does Facebook make money when it’s free?”



“I’ve consulted my tech guru Scott Adams, author of Dilbert”



Very informed politicians 🤔 — Josh Spencer (@JoshCSpencer) April 11, 2018





