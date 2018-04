Los tuits más creativos del meme de las banderas

Ciudad de México

La última moda de Twitter tiene un título poco creativo, pero muy ilustrativo: el meme de las banderas. Consiste en usar emojis de banderas de distintos países y rematar con la mexicana para mostrar las diferencias entre el habla, las expresiones y la idiosincrasia.

Junto a cada bandera se anota alguna expresión común y al final, con la bandera de México, se añade la expresión popular que nos caracterlza. Aquí algunos de los mejores ejemplos:

TE RECOMENDAMOS: Señales que pueden revelar que te es infiel.

La noche es larga...

¿Vas a hacer eso que tienes pendiente?

🇦🇷 No

🇨🇴 No

🇪🇸 No

🇧🇴 No

🇨🇷 No

🇵🇪 No

🇲🇽 Orita — Carlos Bravo Regidor (@carlosbravoreg) April 20, 2018





No sería Ciudad de México sin este clásico.

🇦🇷 compro fierro viejo

🇨🇱 compro fierro viejo

🇧🇷 compro fierro viejo

🇪🇸 compro fierro viejo

🇲🇽 se compran colchones tambores refrigeradores estufas lavadoras microondas o algo de Fierro viejo que vendan — YO Sandoval (@Fuzfox) April 19, 2018





Los famosos no se quedaron atrás en el tren del mame.

🇪🇸 Me dejó mi novio

🇦🇷 Me dejó mi novio

🇨🇴 Me dejó mi novio

🇨🇱 Me dejó mi novio

🇺🇾 Me dejó mi novio

🇻🇪 Me dejó mi novio

🇲🇽 Perooo.. #NoPasaNada 💃🏻💃🏼👠 — Ha*Ash (@haashoficial) April 20, 2018





🇦🇷 No 🇪🇨 No 🇩🇪 No 🇲🇽 Híjole, es usted muy amable. Disculpe las molestias, mejor al rato. Muchas gracias. Buenas tardes. — José María Yázpik (@jmyazpiik) April 20, 2018





🇪🇸 No será posible

🇦🇷 No será posible

🇯🇵 No será posible

🇳🇿 No será posible

🇹🇷 No será posible

🇲🇽 Uuuuuuy joven — Sofia Niño de Rivera (@sofffiaaa) April 20, 2018





Qué feo que sean así...

🇪🇸Soy YouTuber

🇦🇷 Soy YouTuber

🇨🇴 Soy YouTuber

🇨🇱 Soy YouTuber

🇵🇪 Soy YouTuber

🇲🇽Soy creador de contenido, influencer, talento, empresario, emprendedor, vegano, famoso, pet friendly, gluten free, mamá, papá, Maribel Guarida, Tuitstar, vinestar, instastar y hago videos — Lord Sith Sorlak (@Sorlak_15) April 20, 2018

TE RECOMENDAMOS: ¿Adicción a las redes sociales? Estos son los síntomas.





Y si no le gusta...

Sean serios 😂😂😂



🇨🇴 juez era oreja

🇫🇷 le juge était l'oreille

🇪🇸 eso era oreja

🇺🇸 judge was ear

🇲🇽 1…2…3 que chingue a su madre el juez!!! — Manolo Mejía Avila (@manolomejiaa65) April 20, 2018





Pero qué necesidad de mentir

🇦🇷 No fui profesional porque no juego bien.

🇨🇴 No fui profesional porque no juego bien.

🇪🇸 No fui profesional porque no juego bien.

🇧🇷 No fui profesional porque no juego bien.

🇲🇽 Lo que pasa es que me chingué la rodilla. — MAU RIVEROLL 🇲🇽🇩🇪 (@maurg1) April 19, 2018





¿No te digo?

🇺🇸 You’re doing it wrong.

🇪🇸 Lo estas haciendo mal.

🇩🇪 Du liegst falsch.

🇲🇽 Nooo si pa’ pendejo no se estudia. — Oyeamiga♔ (@oyeamiga) April 20, 2018





Primero lo primero

🇦🇷 Te quiero coger

🇪🇸 Te quiero coger

🇨🇺 Te quiero coger

🇧🇴 Te quiero coger

🇵🇪 Te quiero coger

🇲🇽 ¿Cuándo vamos por un café? 😑 — Ka (@sexoconka) April 18, 2018

TE RECOMENDAMOS: ¿WhatsApp puede bloquear tu cuenta sin avisarte?





Aquí se habla español...

🇸🇻 Froot Loops.

🇨🇱 Froot Loops.

🇦🇷 Froot Loops.

🇨🇴 Froot Loops.

🇺🇾 Froot Loops.

🇲🇽 Frutilupis. — Kellogg's LATAM (@KelloggsLATAM) April 19, 2018





A los mexicanos nos da pena decir No.

🇪🇸 No

🇦🇷 No

🇨🇴 No

🇨🇱 No

🇺🇾 No

🇻🇪 No

🇲🇽 Lo checo — Auro Pastrana (@semidios) April 18, 2018





Y no faltó quien no le entendió al meme...

🇪🇸 Soy gay

🇦🇷 Soy gay

🇨🇴 Soy gay

🇨🇱 Soy gay

🇺🇾 Soy gay

🇻🇪 Soy gay

🇲🇽 Ay soy vegano y no veo nada orgánico.. pero tráigame una quesadilla de flor con salsa de la que no pica, una Tecate light y luego unos cigarros mentolados. ¿Tiene café descafeinado? Con Stevia. — Pilar Sicilia (@palabrafilica) 19 de abril de 2018









ASS|FM