Nacen el ‘Día de Star Wars’ y los nombran Luke y Leia

Ciudad de México

Nacieron el 4 de mayo, son mellizos y sus papás son fans de Star Wars, por supuesto no es sorpresa que a unos mellizos que nacieron en Utah sus papás los nombraran Luke y Leia.

El viernes pasado, cuando se celebró el May The Fourth (frase que se asemeja al 'May the Force be with you' de la saga), los mellizos de Kendall y Ross Robbins llegaron al mundo por lo que decidieron que los pequeños llevarán por nombre Kaia Leia y Rowan Luke.

"Tan pronto como supimos que podrían nacer el 4 de mayo dijimos '¡está bien!'", dijo Ross Robbins al canal estadunidense Fox13.

Los pequeños nacieron en Salt Lake City, Utah, por la tarde y su habitación en el hospital estaba decorada con motivos de Star Wars.





