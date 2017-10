Melania Trump, ¿fue sustituida por una doble?

En días recientes, un rumor ha estado corriendo en redes sociales como Twitter: según él, la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, habría dejado al mandatario y fue sustituida por una doble en eventos públicos.

Analicemos un poco los argumentos en pro y en contra de este rumor, y veamos a qué conclusiones llegamos.

La mecha de este escandaloso rumor, que incluso ha llegado a primeras planas de diarios de todo el mundo, la encendió el viernes pasado la británica Marina Hyde, quien es columnista en el prestigiado diario The Guardian, con este tuit:

"Estoy absolutamente convencida de que Melania está siendo sustituida por una doble estos días. Mi teoría: ella dejó a Donald hace semanas".

Lo que hizo sospechar a Hyde fue la serie de fotografías tomadas a la Primera Dama en el campo de entrenamiento del Servicio Secreto de los Estados Unidos, donde luce unas gruesas gafas oscuras mientras posa junto a Donald Trump.

Según Hyde, los lentes de sol disimularían las diferencias entre el rostro de "la doble" y el de la primera dama original. De inmediato, medios británicos replicaron la supuesta noticia.

"Twitter está convencido de que Melania está usando una 'doble de cuerpo'".

Un emprendedor en medicinas elaboradas legalmente con mariguana, identificado en Twitter como Joe Vargas, publicó una comparación entre los rostros de la Melania "real" y de la supuesta doble.

This is not Melania. To think they would go this far & try & make us think its her on TV is mind blowing. Makes me wonder what else is a lie pic.twitter.com/JhPVmXdGit