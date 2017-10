Estos son los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica

Ciudad de México

Como cada año, la revista Restaurant se hace de críticos, conocedores de gastronomía, chefs y expertos en hospitalidad y atención al cliente para elegir a los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica.

Para entrar a la lista, los restaurantes deben contar no sólo con una comida excepcional, sino que deben mostrar el uso de técnicas de la alta cocina, explotar los sabores y ofrecer toda una experiencia al comensal.

A continuación, los ganadores que se anunciaron durante una ceremonia realizada en Bogotá, Colombia.

1. Maido - Lima, Perú.

2. Central -Lima, Perú.

3. D.O.M - Sao Paulo, Brasil. Es el mejor de su país.

4. Pujol - CdMx, México. También fue reconocido como el mejor de México.

5. Boragó - Santiago, Chile. Es el mejor de su país.

6. Quintonil - CdMx, México.

7. Astrid y Gastón - Lima, Perú. Recibió también el premio por la hospitalidad y su gran servicio.

8. A casa do porco - Sao Paulo, Brasil.

9. Maní - Sao Paulo, Brasil.

10. Tegui - Buenos Aires, Argentina. También el mejor de Argentina.

11. Sud 777- CdMx, México.

12. Osso Carnicería y Salumaería - Lima, Perú.

13. Don Julio - Buenos Aires, Argentina.

14. 99 - Santiago, Chile.

15. La Mar - Lima, Perú.

16. Lasai - Rio de Janeiro, Brasil.

17. Harry Sasson - Bogotá, Colombia. También el mejor de su país.

18. Leo - Bogotá, Colombia. Su chef fue reconocida como la mejor chef femenina de Latinoamérica.

19. El Baqueano - Buenos Aires, Argentina.

20. Maito - Panamá, Panamá. También el mejor de su país por segunda ocasión.

21. Isolina - Lima, Perú.

22. Parador La Huella - Uruguay, Uruguay. También es el mejor de su país.

23. Olán - Rio de Janeiro, Brasil. **

24. Rafael - Lima, Perú.

25. Pangea - Monterrey, México. Su chef, Guillermo González Beristáin ganó el premio Life Achievement por su trayectoria.

26. Chila - Buenos Aires, Argentina.

27. Mocotó - Sao Paulo, Brasil.

28. Gustu - La Paz, Bolivia. Reconocido como el mejor de su país.

29. Nicos - CdMx, México.

30. Malabar - Lima, Perú.

31. Biko - CdMx, México.

32. Amaranta - Toluca, México.

33. Ambrosía - Santiago, Chile.

34. Corazón de Tierra - Valle de Guadalupe, Baja California.

35. Rosetta - CdMx, México. Reingreso.

36. Alcalde - Guadalajara, México. The highest new entry. Ganador del One to Watch de 2016.

37. Elena - Buenos Aires, Argentina.

38. Restaurante cero cuarenta - Santiago, Chile.

39. Maximo Bistrot - CdMx, México. Reingreso.

40. Villanos en Bermudas- Bogotá, Colombia. Primer ingreso.

41. Esquina Mocoto - Sao Paulo, Brasil.

42. Laja - Ensenada, Baja California. Reingreso.

43. La Docena Oyster Bar & Grill - Guadalajara, Jalisco. Primer ingreso.

44. Aramburu - Buenos Aires, Argentina

45. Tuju - Sao Paulo, Brasil.

46. Fiesta - Lima, Perú.

47. Amaz - Lima, Perú. Primer ingreso.

48. Crizia - Buenos Aires, Argentina. Primer ingreso.

49. Proper - Buenos Aires, Argentina. Primer ingreso.

50. Mishiguene - Buenos Aires, Argentina. Primer ingreso.