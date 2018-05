Mi padre sufrió un ataque al corazón: hermana de Meghan

La media hermana de Meghan Markle, Samantha, aseguró en un programa de televisión británico que su padre, Thomas, "sufrió un ataque al corazón".

En el programa Good Morning Britain, Samanta dijo que esperaba que él pudiera asistir a la boda pero que dependía de su salud. "Realmente estuvo teniendo dolores en el pecho y sufrió un ataque al corazón. Fue una cantidad increíble de estrés", relató y agregó que se encuentra "deprimido por la increíble serie de eventos en que se han involucrado los medios".

'He was living a very quiet and peaceful life... he was avoiding the media' Samantha Markle speaks about her father ahead of #RoyalWeddingpic.twitter.com/By9i8Nhcpc