Meghan Markle pasó de turista a parte de la realeza británica

Meghan Markle es uno más de los ejemplos de que ningún sueño es demasiado grande.

Luego de su boda con el príncipe Harry, usuarios de redes sociales desempolvaron algunas de las fotografías de Meghan y una en particular llamó la atención.

La imagen, muestra a una joven Meghan, de apenas 15 años, y una amiga sentada en una reja a las afueras del Palacio de Buckingham.

"Meghan Markle posando frente al Palacio de Buckingham cuando tenía 15. Se casa con el príncipe 21 años después".

Meghan Markle posing in front of the Buckingham palace at age 15. And marrying the prince 21 years later. What a glow-up. #RoyalWedding pic.twitter.com/1m90un7Jv0

En la foto, la ahora duquesa de Sussex, lleva un vestido negro corto y de tirantes, que ahora no podría usar por protocolo y lo acompaña con un par de sandalias anchas, una bolsa grande y unos lentes obscuros.



"La realidad de Markle es lo que toda chica sueña cuando viaja a Londres"

Markle’s reality is what every college girl dreams of when she goes abroad to London.



The glow up of all glow ups. pic.twitter.com/acoJABVgUI