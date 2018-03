McDonald's invierte su logo para 'celebrar' Día de la Mujer

McDonald's se sumó hoy a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer al voltear su famoso logotipo dorado, reconocido mundialmente, en uno de sus restaurantes en Estados Unidos.

La tradicional "M" dorada de la cadena de comida rápida se convirtió en "W" (por Woman, mujer en inglés) en un restaurante de Lynwood, California, y en todos los canales digitales de la empresa, con sede a las afueras de Chicago.

Además, alrededor de 100 sucursales de McDonald's en todo Estados Unidos también recibieron envases especiales, camisetas y sombreros para el personal, en alusión al Día Internacional de la Mujer.

"Por primera vez en la historia de nuestra marca rotamos el ícono del arco dorado para convertirlo en una W que representa la palabra woman", declaró en un comunicado Wendy Lewis, directora de diversidad de la empresa.

"Reconocemos así la contribución extraordinaria de las mujeres, desde las empleadas en nuestras franquicias a las proveedoras y socias comunitarias", señaló.

Según Lewis, seis de cada diez gerentes de restaurantes de la cadena en Estados Unidos son mujeres, que inspiran a la empresa con su "fortaleza y liderazgo".

No se informó si otros restaurantes se tomaron el trabajo de revertir el logotipo, como lo hizo Patricia Williams en el restaurante californiano que posee desde hace 30 años.

Williams y sus hijas Kerri y Nicole fueron destacadas por McDonald's como "representantes de las mujeres trabajadoras y dedicadas que tenemos en nuestro sistema".

Sin embargo, en redes sociales algunos calificaron la iniciativa como "un truco de relaciones públicas barato" y pidieron a la empresa dar a sus "trabajadores un salario digno".

Hey @McDonalds, maybe instead of a cheap PR stunt where you make the M a W to “support” women, you do something real — like paying your workers a living wage. https://t.co/xoOHRvSQdx