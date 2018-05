Siete datos 'geeks' que tal vez no sabías de Star Wars

Ciudad de México

Hay cosas básicas que un fanático de Star Wars debe saber, como que Han Solo en realidad disparó primero contra Greedo, que Darth Vader es el padre de Luke (spoiler) y que la fuerza es lo que une todas las cosas.

Sin embargo, hay información que algunos de los más fieles seguidores de la franquicia puede que no sepan. Por eso, para celebrar este Día de Star Wars o May the Fourth, decidimos hacer una pequeña lista sobre siete curiosidades que posiblemente no sabían sobre la saga.

TE RECOMENDAMOS: Día de Star Wars: ¿por qué se celebra el 4 de mayo?

1. El apellido de Luke originalmente no era Skywalker

La historia original de George Lucas tuvo varios cambios antes del estreno de la primera película, pero uno de los más importantes fue cambiar el apellido de Luke Skywalker.

En un inicio el apellido era Starkiller (asesino de estrellas) e inclusive se grabó una escena donde Mark Hamill (el actor que hace el papel de Luke) se presenta con la princesa Leia diciendo "Soy Luke Starkiller, vengo a rescatarte", aunque nunca ha salido a la luz.

Lucas decidió cambiar su apellido porque pensaba que sonaba muy oscuro para el héroe, sin embargo, el nombre "Starkiller" volvió a ser usado en la franquicia. Primero en los dos juegos de Star Wars: The Force Unleashed y luego como el nombre de la base de la Primera Orden en el episodio VII, The Force Awakens.

Luke Starkiller.My name in Tunisia & London, months into prod. Filmed the "I'm LS here 2 rescue U!" scene w/ it. sad https://t.co/XPYaWjtbRG

— Mark Hamill (@HamillHimself) 26 de octubre de 2015







2. Armadura blanca de Boba Fett

Uno de los personajes favoritos de todos no iba ser en realidad el cazarrecompensas más temido de la Galaxia, sino que en un inicio lo veían como un "Super Stormtrooper".

Su armadura original iba a ser completamente blanca, y estaba basada en un concepto creado por el ilustrador Ralph McQuarrie, quien ayudó a dar vida al universo de George Lucas. Sin embargo, conforme avanzó el proyecto, decidieron hacer de Boba Fett un personaje único, que no fuera parte del Imperio Galáctico.





Inclusive existió una prueba de pantalla en 1978, donde Ben Burtt presenta a Fett con armadura blanca. Este diseño llevó a varias compañías de juguetes a sacar figuras de acción de Boba con este atuendo que, oficialmente, nunca existió.





3. Chewbacca era muy diferente a como lo conocemos ahora

Chewbacca es uno de los personajes más tiernos de la saga, pero en un inicio, el concepto creado por Ralph McQuarrie tenía cara de murciélago, con orejas puntiagudas y casi nada de pelo; sin embargo, conforme fue avanzando con su diseño, poco a poco tomó su forma final.





Este diseño un tanto aterrador no fue desaprovechado, ya que en la serie animada Star Wars Rebels, Zeb, uno de los principales personajes, está basado en aquel concepto de Chewie, al igual que el resto de su especie que se le conoce como Lasat.









TE RECOMENDAMOS: Test: ¿qué nivel de fan de Star Wars eres?

4. Stormtrooper torpe

Uno de los errores más graciosos que aparecen en las películas es el del stormtrooper que golpea su cabeza al entrar a un cuarto donde estaban escondidos C3PO y R2D2. El golpe es tan sutil que a primera vista es difícil de detectar; sin embargo, una vez que te das cuenta no podrás dejar de notarlo.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Laurie Goode, el actor que le dio vida al soldado imperial, dijo que el error se debió a que estaba enfermo del estómago y no estaba muy concentrado.

Esta broma ganó popularidad al grado que agregaron sonido de golpe durante esa secuencia en un relanzamiento de la película.





5. ¿Star Wars VI: la Venganza del Jedi?

Originalmente, El Regreso del Jedi tenía un nombre un poco diferente. Antes de su lanzamiento, cientos de pósters de la película aparecieron bajo el nombre de Revenge of the Jedi (La Venganza del Jedi), pero George Lucas decidió a última hora cambiar el título ya que consideró que el tema de venganza no iba de acuerdo con la filosofía de los Jedi.

Con motivo del 39 aniversario de la franquicia, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas decidió compartir un tráiler en el que se usaba el título original de la película. Al final, Lucas decidió usar la palabra venganza en el episodio III llamado Revenge of the Sith (La Venganza de los Sith), que va mucho más de la mano con la temática de la película.





6. La verdadera razón por la que congelaron a Han Solo en carbonita

Durante el episodio V, Empire Strikes Back (El Imperio Contraataca), Darth Vader está decidido a llevarle al Emperador a Luke Skywalker, por lo que decide tratar de congelarlo en carbonita. Para hacer eso, primero probaría este método en Han Solo, quien fue capturado por Boba Fett.

Al no saber el resultado de la congelación, Vader le promete al cazarrecompensas —quien debía llevar a Solo con Jabba— que en caso de que Solo muriera, él sería recompensado por el Imperio.

Esta decisión fue tomada por Lucas, quien no tenía la certeza de que Harrison Ford volvería a interpretar al querido contrabandista en la siguiente película, dejando su destino en el aire. Al final, Solo sobrevive y Ford volvería a interpretarlo en el episodio VI y VII.





7. La frase que todos dicen mal

"Luke, yo soy tu padre" es la frase más popular de la saga, pero también es una frase que no existe ya que ha sido citada incorrectamente durante muchos años.

Durante el duelo entre Darth Vader y Luke Skywalker en Bespin, el "señor del mal" decide confesarle a Luke que él es su verdadero padre luego de cortarle la mano. Sin embargo, la frase original dice "No, yo soy tu padre".

La frase fue elegida por Lovefilm como la cita más memorable en la historia del cine, así que es hora de que la digan correctamente.









RL