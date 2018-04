Contrafianza no permitirá vender Barbie de Frida Kahlo: abogado

Ciudad de México

Luego de que un juez impidió la venta en México de la Barbie Frida Kahlo, Mattel no podrá comercializar la muñeca aún cuando interponga una contrafianza para cambiar la resolución, informó Pedro Quevedo, abogado de la familia Kahlo.

Explicó que la resolución se dio el 9 de abril y que tiene un efecto precautorio, que impide cualquier acto comercial con la imagen de Frida Kahlo y que hoy, que la empresa de juguetes planeaba sacar a la venta la muñeca, no podrá hacerlo.

"La medida sigue vigente. No existe pronunciamiento comercial que diga lo contrario. Hoy no se puede vender", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula y afirmó que la resolución "evita no sólo la venta de la muñeca y este negocio espurio que se encuentra celebrado por Mattel, sino cualquier acto comercial".

TE RECOMENDAMOS: Sobrina nieta de Frida Kahlo reclama derechos por la Barbie

Ante esto, Mara de Anda, sobrina bisnieta de Frida Kahlo, celebró el impedimento de la venta y afirmó que Mattel no tiene permiso al derecho de la imagen de su tía ni la empresa panameña Frida Kahlo Corporation tiene los derechos de la misma.

"Mattel tiene que ponerse en regla y la muñeca no apela a las características de mi tía y no lo vamos a permitir, todas las cosas que se hagan a nombre y en homenaje a mi tía, tiene que ir con una congruencia de quién era ella", dijo.

El abogado Quevedo afirmó que la medida que tomó el juez protege la situación penal del litigio, por lo que una contrafianza no ayudaría a Mattel para continuar adelante con la venta de la muñeca pues sería un desacato judicial.









ALEC