Zuckerberg utiliza esta técnica para contratar a alguien

Si quieres trabajar en Facebook no bastará con que seas el mejor de clase, pues tendrás que demostrar que tu trabajo marcará la diferencia, tal y como sucedió con Sheryl Sandberg, directora de operaciones de la red social que fundó Mark Zuckerberg.

En un episodio de Masters of Scale, un podcast hecho por Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, Zuckerberg puso de ejemplo la contratación de Sandberg para explicar cómo es que elige a las personas que conforman su equipo.

De acuerdo con el fundador de Facebook, para hacer que un negocio crezca exitosamente, se necesita un grupo de personas que sean, incluso, más fuertes y seguras que los mismos CEO de las empresas, tal y como sucedió con Sheryl.

“Adopté esta regla en la que no debes contratar a alguien que trabaje para ti a menos que tú estés dispuesto a trabajar con él o ella en un universo alternativo. Esto no significa que debas darle tu trabajo, sino que si se voltearan las mesas y tú estuvieras buscando un trabajo, ¿estarías cómodo trabajando con esa persona?”, dijo Zuckerberg quien aseguró que si tu respuesta es no, es señal de que no estás haciendo las cosas tan bien como podrías.

Por supuesto que La regla aplica sólo a aquellas contrataciones en las que Mark Zuckerberg tiene una decisión directa, es decir puestos de grandes responsabilidades.

Sheryl se unió a Facebook en marzo de 2008 para ayudar a Zuckerber a escalar su empresa y convertirla en lo que es hoy. Antes de que se integrara al equipo, Mark platicó con Sheryl en varias ocasiones para platicar y analizar qué es lo que agregaría Sandberg a Facebook.

“Sheryl es mucho más fuerte que yo en algunas cuestiones, esto me hace mejor y hace mejor a Facebook. No tengo miedo ni me siento amenazado por eso, lo valoro”, dijo el fundador de la red social.





