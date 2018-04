Las preguntas absurdas sobre Facebook que respondió Zuckerberg

Mark Zuckerberg, enfrentó el martes y el miércoles interrogatorios por parte de diversas comisiones del Senado y de la Cámara de Representantes para abordar los problemas de privacidad que aquejan a Facebook y la necesidad de más regulaciones para la plataforma.

Pero las audiencias en Washington terminaron mostrando a Zuckerberg como un hábil director general de una de las compañías más grandes del mundo, así como el grado al que gran parte del Congreso parece estar desconectado de la tecnología y otros temas relevantes.

"Mark Zuckerberg está viviendo la peor pesadilla de cualquier joven: tratar de explicarle a un grupo de ancianos cómo funciona la tecnología"

Algunos miembros del Congreso tienen estudios de informática y otras áreas técnicas, estaban bien familiarizados con el tema e interrogaron a Zuckerberg sobre cómo Facebook rastrea a las personas cuando no están activas en la plataforma y sobre qué cambios tendrá que hacer la red social para proteger los datos. Otros legisladores se enfocaron en preocupaciones como la censura y la parcialidad percibida en el sitio, así como en las políticas de privacidad para los menores de edad.

Sin embargo, muchos legisladores parecían no estar al tanto de los principios básicos de cómo funciona Facebook y realizaron muchas preguntas sencillas.

Otro problema fue la edad. El promedio de edad de los senadores en la audiencia era de 62 años, y varios eran octogenarios. El martes, los senadores interrogaron a Zuckerberg con preguntas sobre la extensa política de privacidad de Facebook y su información, pero a menudo parecieron no tener idea de cómo dar continuidad a la plática de Zuckerberg sobre algoritmos y sistemas de inteligencia artificial.

"Senador Schatz: ¿Si envío un email a alguien por WhatsApp, Facebook puede verlo?.

Zuck: No Senador, WhatsApp está encriptado, no podemos ver nada de eso.

Senador Schats: Sí, pero si alguien envia un mensaje sobre Black Panther en WhatsApp, tendré anuncios de Black Panther en Facebook?

Zuck:... No"

