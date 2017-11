¿Es sexista esta app que quita el maquillaje de las fotos?

Ciudad de México

La inteligencia artificial en aplicaciones para fotografía ha llegado a un nuevo extremo con MakeApp, una app que permite añadir o remover el maquillaje de cualquier persona a partir de una imagen.

MakeApp es muy fácil de usar, sólo debes seleccionar una foto o video de la galería de tu telefono y escoger el filtro que desees, ya sea uno para añadir algún diseño de maquillaje o removerlo completamente dependiendo la intensidad del filtro. Parecería inofensiva, pero no todos piensan así.

Esta aplicación está rodeada de polémica, pues su creador Ashot Gabrelyanov, un ruso que vive en Brooklyn desde 2013, era el director ejecutivo del sitio de noticias LifeNews, una organización a favor del régimen de Vladimir Putin y por la que fue acusado de ser un propagandista ruso.

MakeApp recibió críticas por parte de periodistas estadunidenes que decían que era una herramienta sexista pues funcionaba para que los hombres no fueran engañados por el maquillaje de las mujeres, pero Gabrelyanov dijo al sitio Daily Dot que esas acusaciones eran "ridículas".

"Esta aplicación fue diseñada originalmente para las selfies, como una alternativa para añadir maquillaje. El propósito era que fuera una herramienta divertida y entretenida. Hasta ahora, no hemos recibido ninguna queja relacionada al sexismo por parte de nuestros usuarios".





A pesar de no haber sido creada con la intención de ser sexista, algunos comentarios en la App Store señalan que MakeApp puede ser usada con esas intenciones. Una mujer escribio que "Mi novio terminó conmigo... Me mandó el antes y después de una imagen con el mensaje 'hasta aquí llegamos'". Otro usuario dijo "Amo ver feministas enojadas" y otro dijo que la aplicación es "Perfecta para Tinder. Ya no tendré que llevar a mi cita a la alberca, esta app se encarga de ese problema por ti".

Gabrelyanov defendió su aplicación diciendo que puede servir para combatir el tráfico humano, ayudando a las organizaciones a identificar a las víctimas que están cubiertas de maquillaje.

Haya sido o no creada con buenas intenciones, MakeApp demuestra que si la tecnología cae en las manos equivocadas tiene la capacidad de dañar a otras personas si es usada de la manera incorrecta.









