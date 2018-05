Así lucirá la nueva figura de cera de Meghan Markle

El museo de cera Madame Tussauds Londres reveló una figura de cera de Meghan Markle en preparación para los eventos previos a su boda con el príncipe Harry, el 19 de mayo.

La figura de la actriz lleva el vestido verde esmeralda P.A.R.O.S.H. que ella usó cuando la pareja anunció su compromiso. Será colocada junto a la de Harry, a la que se le agregó una barba.

TE RECOMENDAMOS: Capilla de San Jorge: aquí se casarán Meghan y Harry

Las figuras serán exhibidas al público a partir del 18 de mayo, en la víspera de la boda.

El museo dijo que las personas llamadas Meghan o Harry tendrán entrada gratuita, pero solo el día de la boda real.

OMG the day has come! We're SO excited to announce that Meghan Markle will be joining Prince Harry at #MadameTussaudsLondon on the 19th of May! Who's ready to hang with the royal couple? 🙋 #RoyalWedding#MeghanMarklepic.twitter.com/d1swSiAHgz