Por error de traducción, llaman a Macron Pepé Le Pew

El presidente francés, Emmanuel Macron, se tomó con humor el error de traducción que cometió al llamar "sabrosa" a la esposa del primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, y la burla que hizo de ello la prensa australiana.

"Gracias a ti y a tu sabrosa esposa por su cálida bienvenida", dijo Macron ayer a Turnbull en inglés al término de una rueda de prensa conjunta poco antes de que finalizara una visita oficial a Australia.

El mandatario francés, quien habla inglés fluido, quiso decir "encantadora", que sería delightful en inglés o delicieux en francés.

El tabloide australiano Daily Telegraph hizo broma del error con un montaje que bajo el titular "Presidente Pepé Le Pew" muestra a Macron encajando la mano con Turnbull con la cabeza y la cola del conocido personaje animado de Looney Tunes.

[Crédito: Twitter: @mselon3]

"Un diario se burló y me hizo reír un montón, especialmente porque el personaje animado tiene acento francés", dijo Macron antes de partir hacia Nueva Caledonia, territorio francés del Pacífico que celebrará un referéndum de independencia en noviembre.

El fallo también levantó revuelo en las redes sociales, con usuarios que calificaron el desliz como "papelón" o "perdido en la traducción", y otros que criticaron el tono del presidente francés.

"Macron llama 'sabrosa' a la esposa del líder australiano y demuestra los peligros de la diplomacia en un idioma extranjero (Tonterías. No hubo error de traducción. Simplemente viejo #sexismo y ser francés ya no es excusa)", dijo en Twitter el periodista y escritor, Michael Balter.

#Macron calls Australian leader’s wife ‘delicious’ — and demonstrates the perils of diplomacy in a foreign language [Nonsense. There was no translation error here. Just plain old #sexism and being French is no longer an excuse] https://t.co/Th2NC6nFpR