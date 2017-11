Fue un error monumental alterar el cabello de Lupita: fotógrafo

Ciudad de México

Luego de que Lupita Nyong’o acusara a la revista Grazia de alterar su cabello para cumplir ciertos estándares de belleza, tanto la publicación como el fotógrafo se disculparon por hacer un “error monumental”.

Mientras que la versión británica de la revista aclaró que nunca pidió que se alterara la imagen y pidió disculpas por no haber mantenido los altos estándares editoriales, An Le, el fotógrafo encargado de la portada de Grazi UK, aceptó haber alterado el cabello de Lupita y lo calificó como un acto dañino para la actriz.

En un comunicado enviado al diario inglés The Guardian, Le explica que su decisión no correspondió a algún acto de odio, sino de “su propia ignorancia y poca sensibilidad al constante menosprecio del que son objeto las mujeres de color en las diferentes plataformas mediáticas”.

El fotógrafo, que ha colaborado con revistas como Vogue o Nylon, explica que después de reflexionar sobre su decisión, se dio cuenta de que cometió un “error increíblemente monumental” y le pidió disculpas a Lupita Nyong’o.

“Aunque mi intención no fue dañar a alguien, puedo ver que alterar la imagen de su cabello fue un acto increíblemente lastimoso. Como un migrante que soy, es mi deber defender la representación de la diversidad de la belleza en la industria […] No hay excusa para mis acciones y me arrepiento del dolor que le causé a la señorita Nyong’o, una mujer a la que he admirado desde hace algún tiempo. “, escribió el fotógrafo de origen vietnamita.

Nyong'o no ha sido la única víctima de la alteración de sus rasgos. Hace unas semanas, la cantante Solange Knowles hizo notar que su cabello fue recortado en la imagen que era la portada de la revista británica Evening Standar. La publicación se disculpó con la artista argumentando que fue una decisión meramente de diseño.

dtmh @eveningstandardmagazine Una publicación compartida de Solange (@saintrecords) el 19 de Oct de 2017 a la(s) 9:25 PDT





