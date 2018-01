'Youtuber' sube video con un ahorcado y creyó que hizo bien

Logan Paul, estrella de YouTube, desató una ola de críticas en redes sociales por publicar un video que mostraba a un hombre que se había ahorcado en un bosque de Japón. De acuerdo con varios medios, las imágenes fueron vistas por seis millones de personas antes de ser removidas de internet.

El 31 de diciembre, Paul publicó un tuit en el que adelantaba que estaba por publicar "el más loco y real video jamás subido". El joven de 22 años pidió perdón posteriormente y explicó que su intención había sido sensibilizar al público sobre el problema del suicidio.

TE RECOMENDAMOS: Una policía amamantó a una bebé abandonada

tomorrow’s vlog will be the craziest and most real video I’ve ever uploaded