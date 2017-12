Visita los lugares de Star Wars

Ciudad de México

Por suerte, no tienes que viajar a una galaxia muy, muy lejana para experimentar los mundos alienígenas de la franquicia. Los cineastas encontraron muchos paisajes de otro mundo aquí mismo en la Tierra para llevarte al universo de Star Wars.

Los viajeros más aventureros pueden dirigirse a los desiertos del norte de África y Oriente Medio, los sitios de filmación de los planetas y lunas arenosas de Tatooine, Jakku y Jedha, pero hay muchas alternativas para un viaje menos peligroso, pero no menos espectacular: Las escenas de Naboo, por ejemplo, se filmaron en palacios y villas en toda Italia y España; y la ciudad de casinos Canto Bight de la película más reciente, The Last Jedi, utilizó Dubrovnik, Croacia, como suplente.

Ya sea que estés viajando sola o viajando con un grupo, estos son los lugares de filmación a los que todos los fanáticos de Star Wars deben ir al menos una vez.

Tunisia

Hotel Sidi Driss

Desierto Khali, Abu Dhabi

Isla Skellig Michael, Irlanda

Salar de Uyuni, Bolivia





