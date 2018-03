Crean lobos robot para cuidar campos de cultivo en Japón

Agricultores japoneses crearon lobos robot con unos aterradores ojos LED en color rojo, con la intención de utilizarlos para ahuyentar a los jabalíes, ciervos y otros animales de sus cultivos de arroz.

El llamado "lobo súper monstruo" cuenta con una piel realista y mandíbulas de goma, mide 50 cm de alto, 65 cm de largo y funciona con baterías solares recargables. Mediante sensores de movimiento, es capaz de detectar cuando otros mamíferos se acercan, y en ese momento emite un alarmante aullido para ahuyentarlos.

El robot es capacez de recorrer distancias de hasta media milla (unos 800 metros) y ya fue puesto a prueba en el patrullaje de campos de cultivo cerca de la ciudad de Kisarazu, Chiba, donde se desempeñó con éxito en su función de espantapájaros en movimiento.

Chikao Umezawa, de la Cooperativa Agrícola de Japón, fue el hombre que encargó la manufactura del robot y señaló a The Independent que desde que lo "liberó" ha visto una caída significativa en la cantidad de cultivos devorados por animales.

Se prevé que próximamente este robot se manufacture en masa para ponerlo a la venta en el mercado, donde tendría un precio de alrededor de 514 mil yenes (casi 90 mil pesos). Los agricultores que no puedan pagar uno podrán arrendar el robot y pagar mes a mes.

Los lobos reales se extinguieron en Japón a principios del siglo XIX, lo que hizo que el proyecto fuera necesario. Empresas como Boston Dynamics y Festo en Alemania han liderado el desarrollo de animales robóticos, con serpientes animatrónicas, mariposas, pingüinos y caballos desarrollados utilizando inteligencia artificial.

Japanese farmers are using terrifying robotic wolves with beaming red LED eyes to scare off wild boars, deer and other pests from grazing on the country's rice and chestnut crops. #SuperMonsterWolfhttps://t.co/FMaICfpFOfpic.twitter.com/NOgcOy4hfX