Liza Soberano: el rostro más bello del mundo en 2017

Ciudad de México

La modelo y actriz estadunidense de origen filipino Liza Soberano fue reconocida como 'el rostro más bello del mundo' por la asociación británica de críticos de cine The Independent Critics, liderados por TC Candler.

De acuerdo a la lista de 'Los 100 rostros más hermosos' de 2017, dada a conocer este miércoles, Soberano superó a la modelo y actriz francesa Thylane Blonde y a la cantante japonesa Tzuyu, informó el diario local Phil Star.

Actualmente, Soberano es una de las actrices más populares en Filipinas por su papel como la heroína de cómics filipina Darna. En 2015, Liza ocupó el sexto lugar en la lista, y el año pasado fue segundo lugar, sólo detrás de la modelo británica Jourdan Dunn.

De acuerdo con The Independent Critics, la lista no se basa solamente en la belleza física: "la perfección estética no es el único criterio; gracia, elegancia, originalidad, osadía, pasión, clase y un futuro promisorio, todo ello confluye en un rostro hermoso.

Dirigidos por el crítico británico TC Candler, la asociación The Independent Critics publica su famosa lista de Los 100 rostros más hermosos desde 1990.

También son responsables de una lista de rostros masculinos, llamada 'Los 100 rostros más guapos', en la que el primer lugar lo ocupó el estrella coreana del K-pop, Kim Tae-Hyung.

En segundo y tercer lugares quedaron, respectivamente, el actor de origen hawaiano Jason Momoa —a quien recordamos por encarnar a Aquaman en 'La Liga de la Justicia'— y el estadunidense Armie Hammer.





