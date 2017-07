Los libros del verano

Así como sucede en la pantalla grande, las editoriales también han lanzado sus novedades para este verano.





Re: Ciclistas, 200 años en dos ruedas (Re: Cyclists: 200 Years on Two Wheels), por Michael Hutchinson, Ed. Bloomsbury.

Nadie está integrado de manera más profunda al mundo de la lycra y la fibra de carbono que Hutchinson -un excompetidor, poseedor de récords, comentarista y columnista- pero utiliza su experiencia de manera ligera para esta fascinante nueva historia cultural del deporte. Las anécdotas se desarrollan a gran velocidad, como si Bill Bryson se subiera a las dos ruedas.





Los contrabandistas de libros de Tombuctú: la búsqueda de la ciudad histórica y la carrera por salvar sus tesoros (The Book Smugglers of Timbuktu: The Quest for this Storied City and The Race to Save Its Treasures), por Charlie English, Ed. William Collins.

Para los occidentales, pocos nombres de lugares son tan evocadores como Tombuctú, el legendario El Dorado africano perdido en la arena. Este retrato de la ciudad combina las historias de los primeros exploradores y los “contrabandistas de libros” de la actualidad, los bibliotecarios que ocultaron miles de textos medievales importantes en la invasión de los combatientes de al-Qaeda. Ya que Tombuctú se mantiene fuera del alcance de los turistas, esta narración se vuelve más fascinante.





La biblia de los bothies escoceses: La guía completa de los bothies escoceses y cómo llegar a ellos (The Scottish Bothy Bible: The Complete Guide to Scotland’s Bothies and How to Reach Them), por Geoff Allan, Ed. Wild Things Publishing.

Esparcidos por todas las zonas silvestres de Escocia están algunos de los lugares más inspiradores del mundo para quedarse. Los bothies (refugios o chozas) son edificios sencillos, normalmente antiguos y algunos hechos de piedra, que quedan abiertos para que los excursionistas, montañistas y ciclistas los utilicen gratuitamente. Tradicionalmente sus ubicaciones se transmitían boca a boca, pero esto, la primera guía de bothies, los da a conocer todos en su gloria solitaria.





Caminar por el continente Americano (Walking the Americas), por Levison Wood, Hodder & Stoughton.

Normalmente hay que evitar los libros que surgen de las series de televisión sobre viajes, pero Wood es la excepción. El programa -y los libros- del exsoldado llegan con una sensación de autenticidad sin pulir, el resultado natural de la presentación de sus expediciones es realmente aventurero. En esta última, lo vemos cruzar Centroamérica, desde México hasta las selvas de Darién.





Laberinto extraño: Forajidos, poetas, místicos, asesinos y un cobarde en el Gran Bosque de Londres (Strange Labyrinth: Outlaws, Poets, Mystics, Murderers and a Coward in London’s Great Forest), por Will Ashon, Ed.Granta.

El bosque de Epping, un bosque de los suburbios que cubre menos de 3.86 kilómetros cuadrados de la franja este de Londres, podría parecer más un área bastante limitada, pero el aclamado libro de Ashon lo abarca de manera amplia y profunda, va de poetas a punks, hasta el escultor Jacob Epstein y el bandolero Dick Turpin. El estilo se niega a ser demasiado estrecho, y abarca desde el libro de memorias hasta la escritura de la naturaleza, la historia cultural y la psicogeografía.