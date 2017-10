Lego inmortalizó a cuatro mujeres brillantes de la NASA

Lego presentó el miércoles un lote de figuras en homenaje a mujeres de la NASA. El lote de 231 piezas incluye a Sally Ride, la primera mujer astronauta de Estados Unidos, y Mae Jemison, la primera mujer negra que viajó al espacio. También lleva las figuras de la astrónoma y educadora Nancy Grace Roman y la informática Margaret Hamilton.

This is what #STEM is all about! Meet the pioneering Women of @NASA in LEGO form! 👩‍🚀🌛 #LEGOIdeas#LEGOWomenOfNASApic.twitter.com/4N7Zesd174