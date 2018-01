Las Vegas Gourmet

No podemos olvidar que en Las Vegas los juegos de azar y las “maquinitas” electrónicas son la base que le ha dado fama mundial. Sin embargo, los que nunca han viajado a este destino que, hoy por hoy, se ha diversificado, además de probar fortuna, pueden explorar otras facetas que también giran alrededor de ese aire glamoroso y atrevido.

En Las Vegas hay diversión y entretenimiento para todos los gustos y presupuestos. Además, los mejores espectáculos se montan en este lado del mundo, basta ver Circus 1903 o el concierto de Alejandro Fernández o el de JLO que son impresionantes, así como festivales de música, juegos clásicos y eventos deportivos que convocan a multitudes, lo que le da una vibra especial a Las Vegas.

Es por eso que muchos viajeros pueden pensar que Las Vegas es un destino muy superficial, “solo juego y diversión”, pero ¡oh sorpresa!, te ofrece mucho más.

Uno de esas facetas es la excelente y muy variada gastronomía, que ha sido poco publicitada. Así que si lo tuyo es comer bien, aquí te presentamos unas estupendas sugerencias para que siempre quieras volver.





Lago by Julian Serrano





El mejor lugar para tomar el brunch. Su vista espectacular directa al Lago del Bellagio lo hace un hot spot de la ciudad. Además, casi siempre puedes ver en primera fila el show de las famosísimas fuentes. El menú de cocina italiana, es el primero de este tipo del multipremiado chef Serrano, pero no olvida sus orígenes, por lo que también ofrece un gran menú de tapas y comida española.

Más información aquí.





Harvest by Roy Ellamar





Si quieres comer aquí, tendrás que ser paciente porque está muy de moda y la lista de espera es larga; sin embargo, vale mucho la pena. La comida, que es de origen orgánico y de temporada, es de una calidad extraordinaria; las carnes y los vegetales lo han catapultado como uno de los favoritos, y su diseño de cocina abierta lo hace encantador y muy chic.

Reserva con anticipación aquí.





Park on Fremont

Ofrece una típica y deliciosa barra norteamericana, en la que, sin miedo de decirlo, puedes encontrar las mejores hamburguesas de la región. En cuanto a tragos y bebidas se refiere, en Park on Fremont encontrarás una amplia variedad de cervezas, destilados y cocteles sofisticados preparados magistralmente, lo que lo pone como uno de los restaurantes básicos del centro de la ciudad. Sin duda, un imperdible. Aprovecha tu visita para conocer el antiguo Centro Histórico de Las Vegas, donde verás los antiguos casinos y personajes muy peculiares.

Más información en este link.





Bacanal Buffet, Caesars Palace

¿Quieres un desayuno ligero? Malas noticias: en Las Vegas no existe. Después de conocer el Bacanal no volverás a comer igual. Más de 500 opciones de una las cocinas más representativas del mundo están aquí, todo en un mismo lugar. Es el mejor buffet porque es un verdadero lujo, no solo por la comida, sino por el espacio, la conservación y la altísima calidad de los alimentos. Todos queremos venir una y otra vez a este lugar, siempre y cuando el estómago “nos alcance”.

Conoce más aquí.





China Poblano





Noodles and tacos es su presentación, la cual ha llevado a la cima el multipremiado chef José Andrés por el innovador concepto que mezcla su visión personal de las cocinas mexicana y china en platillos tradicionales, con una presentación muy festiva y elegante. Su interiorismo es moderno y recrea varios iconos famosos de ambas culturas presentados muy al estilo pop art.





Más información aquí.





Libertine Social

Su concepto es lo máximo y su diseño interior es una referencia que combina objetos antiguos con montajes espectaculares. La comida, los tragos y sobre todo los postres son perfectos. El reconocido chef Shawn McClain creó el concepto gourmet pensando en romper la idea preconcebida que se tenía sobre los restaurantes de Las Vegas, y vaya que lo logró. McClain innovó espectacularmente con este gastropub que privilegia muchos ingredientes de temporada y orgánicos, y no encontrarás algo que no te guste.





Más información en este link.





Sin pretextos para no volar

Definitivamente ir a Las Vegas es cada vez más sencillo porque la disponibilidad de horarios y vuelos es amplia y de muy buenos costos. Recientemente, Viva Aerobus lanzó su nueva ruta México-Las Vegas para impulsar una mayor conectividad y que no haya pretexto de perderse la diversión; llegar a tiempo a alguna convención, cita de negocios, o simplemente porque las cuestiones personales así lo requieran.

Los vuelos son de frecuencia diaria y espera transportar más de 100,000 pasajeros al año. Hugh Sinnock, vicepresidente de Experiencia al Cliente para Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA), y Juan Carlos Zuazua, director general de Viva Aerobus, fueron los responsables de presentar este nuevo vuelo que, cabe decir, es la primera ruta internacional que lanza Viva Aerobus desde la Ciudad de México, con precios que van desde los 2,117 pesos. Se espera que el turismo hacia la Capital Mundial del Entretenimiento supere todas las expectativas para 2018.