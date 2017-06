Apuesta por Las Vegas

En esta ocasión quisimos ir más allá de los casinos y sitios nocturnos para llegar a Fremont Street en Downtown Las Vegas, el área donde comenzó todo. Su espíritu vintage permanece a través de tranquilas calles con alternativas de restaurantes, hoteles y bares para todos los gustos, mismos que se iluminan por la noche gracias a los antiguos letreros de neón que aún conservan.

Recorrido urbano

Aunque pareciera que no hay movimiento después del hotel Stratosphere ubicado en un extremo de The Strip, a 10 minutos encontrarás el lado retro del que te hablamos. Te recomendamos iniciar tu paseo en el Donut Bar que posee más de 60 tipos de donas que querrás instagramear al instante, entre ellas la imperdible Mexican Hot Chocolate.





Para transportarte en el tiempo, no te pierdas el tour por la suite del antiguo dueño del hotel El Cortez Hotel & Casino, Jackie Gaughan, con auténtica decoración de los años 80, además de paredes y mármol en rosa.

Fotografía de Anthony Mair.

A la hora de comer o cenar, asiste a Triple George Grill con un menú que incluye desde finos cortes y mariscos hasta platillos glegan -vegan + gluten free-.

Aquí la dinámica vida nocturna es protagonizada por la segunda calle más importante de Las Vegas, Fremont Street .Esta zona peatonal abarca cinco manzanas que ofrecen un espectáculo de luces con artistas en vivo, donde solo los más atrevidos optan por la tirolesa Slotzilla Zip Line de 23 metros de altura.









Actividades culturales

Para que el corazón de esta metrópoli continúe brillando con el mismo esplendor, existen proyectos como The Neon Museum, que se dedica a restaurar y exhibir letreros simbólicos de su historia que datan de 1930 en adelante, tales como los signos de Hacienda Horse and Rider, Lucky Cuss Motel y The Silver Slipper.





El Downtown Container Park es otro de los sitios que se han creado para su revitalización, el cual te dará la bienvenida a una variedad de boutiques, restaurantes, un área de juegos interactivos para los más pequeños e incluso a conciertos gratuitos y proyección de películas. Los murales que armonizan las calles de la zona se han multiplicado a partir del primer festival Life is Beautiful en 2013, una celebración artística, gastronómica y musical. Este año se llevará a cabo del 22 al 24 de septiembre con un line up encabezado por las bandas Muse y Gorillaz, sin duda, vale la pena incluirlo en tu itinerario.









Bar-Hopping

En caso de que desees precopear desde temprano, Oak & Ivy abre sus puertas a partir de las 11 am los sábados y domingos en Downtown Container Park. Su coctelería sorprende con drinks originales como el Apple Pie Harvest y el Chameleon Press que cambia de color. Con un costo de 60 dólares por persona, en Velveteen Rabbit podrás tomar clases de mixología impartidas por las dos hermanas fundadoras del lugar todos los sábados de 2 a 4 pm; deberás agendar con antelación.

Fotografía de Ivan Carrillo.

Commonwealth es otro ícono de Old Vegas, el cual fusiona arte y ambiente con bebidas innovadoras y cupcakes. Resulta una experiencia fuera de lo convencional que se torna aún más interesante en el speakeasy semisecreto de su interior, The Laundry Room, al que solo se accede con reservación y se prohíben las fotografías.













Escape a The Strip

Porque la calle más famosa de este destino no puede pasar desapercibida, te compartimos una ruta para disfrutar de su variedad de amenidades en solo unas horas.

5:00 pm-Mr Chow

Dentro del Caesars Palace, este restaurante es ideal para degustar gastronomía oriental en una atmósfera de lujo contemporáneo.

www.mrchow.com



7:00 pm-The High Roller at the Linq

Obtén las mejores vistas a bordo de la rueda de la fortuna más alta del mundo, que a partir de las 6 pm habilita su Happy Half Hour con barra libre.

www.caesars.com/linq



8:00 pm-Park Theater

Cher fue la artista que nos conquistó con un espectáculo lleno de vestuarios y coreografías. Próximamente se presentarán artistas como Ricky Martin y Bruno Mars.

www.montecarlo.com



10:00 pm-Beerhaus

Se trata de un spot ubicado en The Park donde la cerveza protagoniza, además, podrás recuperar energías con sus propuestas de carne y embutidos.

www.theparkvegas.com



11:30-Omnia Nightclub

Es uno de los sitios más acertados para amenizar tu velada al son de DJs como Calvin Harris, quien generalmente se presenta los viernes.

www.omnianightclub.com