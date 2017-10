La meta de Herveey: buscar donantes

Torreón, Coahuila

Al verlo no parece que sea una persona que pierda los estribos, pero si algo le frustra y hace enojar es que las personas no comprendan que tienen la posibilidad dejar vida para los demás cuando ya no estén.

A los 15 años, Herveey, comenzó a sentirse agotado y con presión muy alta.

Al principio, no sabía el motivo de esos malestares y tras varias pruebas los doctores le dieron un diagnóstico que cimbró a su familia: padecía insuficiencia renal crónica.

La solución para el problema que mermaba su salud y amenazaba su futuro como estudiante del segundo semestre de preparatoria, era el trasplante de un riñón que trató de obtener vía una lista de espera. No llegó por ahí, pero por fortuna su madre resultó compatible para cederle uno.

Herveey Madrid formó junto a sus amigos Valeria Guevara Luevanos, Ismael González Barrientos, Fernanda Prado Campos, Daniela Ríos Tovalín y Roberto Pérez Castor el grupo "Regala Vida Laguna".



Durante siete meses le tocó una dura preparación para el momento de su operación que incluso lo hizo pensar que no le alcanzaría la vida.

“Tenía miedo de no alcanzar a llegar al trasplante, pues hay muchos que ya no tienen las suficientes fuerzas”, recuerdó.

Al pasar los días y semanas, conoció a otras personas en su condición que iban desde niños pequeños a adultos mayores que basaban sus charlas cotidianas en los medicamentos que tomaban, cómo es que terminaron en esa situación y tiempo que llevaban en la espera de un órgano.

“Me daba pena decir, que ya me iban a trasplantar, pues mi protocolo fue de menos de un año”, comparte.

Ya pasó más de un lustro desde ese proceso que cambió su vida, y hoy a los 21 años, Herveey Madrid Martínez, trata de que las personas que no tienen su misma suerte de contar con familiar compatible, obtengan un órgano.

Junto algunos compañeros que coincidieron con él, en un diplomado de Jóvenes Líderes decidieron crear hace unos meses “Regala Vida Laguna”, grupo que mediante charlas y otras actividades buscan concientizar a la gente sobre la donación de órganos.

“Sabía de la existencia de la donación de órganos, porque la había visto en la tele, pero jamás investigué al respecto y después de que te pasa realmente tomas en cuenta esa idea”.





“Cuando veo tanta gente en las listas de espera y muchas otras que le tienen miedo a esto me da frustración y enojo. Hay mucha publicidad, pero hay quienes por el temor no abren su mente a las posibilidades de darle vida a otra persona”.

Madrid Martínez, todavía frecuenta a muchos de los que estuvieron en el mismo hospital en espera de un trasplante. Algunos no lo han recibido y continúan con hemodiálisis, mientras que otros ya están bien o pasan por un proceso de rechazo.

“Los chavos a veces preguntan dónde tienen que anotarse para una lista de donantes y les decimos que no existe como tal, pero que lo tengan presente y lo comuniquen a sus familias para que respeten ese último deseo porque muchas veces los padres son los que tienen miedo de aceptar esa idea”, señaló.

La meta que tiene Herveey, además de terminar su carrera como Ingeniero Industrial, es ir más allá de las palabras de convencimiento para que la gente done sus órganos y acompañar a las personas que pasan momentos difíciles en la espera de uno.

“Nos gustaría crear un refugio para personas trasplantadas, porque en la Clínica 71 se reciben personas de Durango, Coahuila, Chihuahua y Zacatecas. Dar asesoría y acompañamiento para las personas que requieren atención emocional”, añadió.





