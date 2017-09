Ya se agotó en México la SNES Classic Edition

Similar al caso de la mni NES que se agotó rápidamente, la SNES Classic Edition que salió a la venta este 29 de septiembre también estuvo disponible por poco tiempo.

Existieron algunas formas para tratar de conseguir la ansiada SNES: en Gameplanet se abrió una lista de espera desde hace meses en la cual los primeros en ingresar recibieron un correo para pagar anticipadamente la consola y así asegurar la suya; por otro lado, Amazon sacó una preventa el 25 de septiembre pero se agotaron todas las unidades en 10 minutos y por último Liverpool y Best Buy anunciaron que tenían consolas en existencia pero también se agotaron al poco tiempo.

Si ya no aguantas las ganas de comprar la tuya, otra opción es conseguirla por medio de reventa. Sitios como Ebay y Mercadolibre la tienen disponible al doble o triple de su precio original. Recomendamos esperar a que Nintendo envíe más unidades ya que prometieron que fabricarán suficientes para que todos alcancen una.

Por otro lado, para los afortunados que sí alcanzaron a comprar su consola, la compañía 8bitdo anunció el lanzamiento de controles inalámbricos para la SNES Mini, esto soluciona uno de los problemas más grandes de las consolas clásicas de Nintendo que el tamaño de los cables de sus controles.

.@8Bitdo SNES Classic Edition Wireless Controller Now Available for Pre-Order: https://t.co/tCEeJRXqkbpic.twitter.com/OBpybYM8KL