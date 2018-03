Fracasa en YouTube La forma del agua ¿#porqueesmexicana?

Ciudad de México

La más reciente película de Guillermo del Toro enamoró a cientos de personas y expertos que no se cansan de decir lo hermosa que es. Esto, por supuesto, ha hecho que se posicione no sólo como una de las mejores calificadas, sino también una de las más fuertes contrincantes en la pelea por el Oscar.

Pero no todo es perfecto; y por eso la película del monstruo marino que inspiró un dildo, no fue la preferida por los creadores de contenido de YouTube. Google analizó los comentarios, reseñas y reacciones de las películas nominadas para saber cuál fue la más amada, con la que más lloramos o la más divertida y estos fueron los resultados:

- 'Phantom Thread' (El hilo fantasma) fue la película más amada. La película dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Daniel Day Lewis fue la que obtuvo la mayor proporción de palabras positivas. Alrededor del 83 por ciento de los videos que hablan de Phantom Thread utilizan la palabra “amor” para describirla. Y no podían estar menos equivocados.

- 'Call me by your name' (Llámame por tu nombre) fue la película con la que más lloraron. Cerca del 60 por ciento de las reacciones y reseñas de esta película la llamaron “hermosa”. En segundo lugar se posicionó The shape of water con un 53 por ciento de usuarios que usaron el mismo calificativo.

- 'Three billboards outside Ebbing, Missouri' (Tres anuncios por un crimen) fue la más divertida. Aún no sabemos qué pensar de esta clasificación, pues ciertamente aunque tiene algunos toques de sátira, no es graciosa. Sin embargo, el 50 por ciento de youtubers que hablaron de la cinta de Martin McDonagh así lo creen.

- 'Ladybird' es la más realista. La ópera prima de Greta Gerwig que sigue la historia de una chica que está a punto de ir a la universidad fue descrita así por el 18 por ciento de los youtubers que realizaron una reseña. Una cifra un tanto baja si tomamos en cuenta que YouTube es una de las plataformas preferidas por los millennials, generación que se identificaría con la cinta.

Pero eso no es todo. YouTube también compartió las cifras de los tráilers más vistos y de nuevo, Del Toro se va con las manos vacías.

El tráiler de las nominadas más visto en la plataforma es el de la película de Christopher Nolan, 'Dunkirk' (Dunkerque) con 43.9 millones de reproducciones, seguido por 'Get out!' (¡Huye!) que acumula 29.9 millones y en tercer lugar 'The shape of water' con apenas 18.2 millones.

