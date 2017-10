Aprenden inglés con versión traducida de "La Chona"

Ciudad de México

"Bravo, bravo, Chona, about dancing, you're the one", dice uno de los versos de la versión en inglés de "La Chona" creada por Tania Selena Félix, una profesora de inglés en Ciudad Obregón, Sonora, para reforzar la gramática del idioma extranjero entre sus alumnos.

Un video que registra a los alumnos cantando la versión en inglés del tema de Los Tucanes de Tijuana acumula más de 2 millones de reproducciones en Facebook, a tan sólo cuatro días de haberse publicado.

La profesora tiene 25 años e imparte inglés en el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme. Luego del éxito que el video tuvo en Facebook, Félix publicó un video en YouTube en el que explica la intención de su versión de "La Chona".

"De 100 comentarios buenos, veía uno negativo", señala la profesora. "No es una actividad equis, rompe estructuras gramaticales y es muy interesante explicarle a los alumnos por qué pasa eso".

"En 'La Chona' estamos usando mucho el presente continuo", agrega Félix.





Te compartimos la letra de la versión traducida:





The Chona





I'll tell you the story of a famous city girl.

Everybody knows her and La Chona is her name.

Everybody knows her and La Chona is her name.

Her husband is crying, he doesn't know what to do.

Daily, she is dancing and spending on her booze.

Daily, she is dancing and spending on her booze.

The band has started, they're playing the first song.

La Chona is ready, ready looking for a boy.

La Chona is ready, ready looking for a boy.

People is watching and they're all singing aloud.





Bravo, bravo, Chona, about dancing, you're the one.

Bravo, bravo, Chona, about dancing, you're the one.

And La Chona is moving, and the people are yelling.





No one is like La Chona, dancing la quebradita.

And La Chona is dancing, whatever they're playing.

Music of any kind, never loses her jumping.





¿Y tú?, ¿ya practicaste tu inglés?





