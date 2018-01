Koala aparece atornillado a un poste en Australia

Las autoridades de Australia han abierto una investigación para aclarar las causas de la muerte de un koala que apareció atornillado a un poste en un parque del noreste del país, informan hoy medios locales.

El cadáver del animal fue hallado con traumatismo, aunque se desconoce si es la causa que provocó el fallecimiento del marsupial, apuntó la Sociedad Real para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (RSPCA) al diario Sydney Morning Herald.

Los servicios de rescate actuaron tras recibir una denuncia anónima sobre la presencia de un koala herido en el mirador del parque Broolo, cerca de la Costa Central del estado australiano de Queensland.

Un trabajador municipal, reporta el canal ABC, encontró al ejemplar atornillado a un poste y la Policía de Queensland intenta determinar los autores del incidente.

Absolutely disgusting. A council worker told Koala Rescue Queensland he found this dead koala screwed to the pole in the Sunshine Coast hinterland. It’s not clear whether the Koala was alive or dead when bolted to the post. Police are investigating. #australia#koala#wildlifepic.twitter.com/AYQsKm1cvq