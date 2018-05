Los plagios 'fashionistas' de Kim Kardashian y Kanye West

Kim Kardashian y Kanye West nunca paran de dar de qué hablar, ya sea por los nuevos lanzamientos musicales del rapero, por su línea de ropa o en el caso de Kim, sus llamativas selfies o sus productos de maquillaje.

Pero también de cómo han tomado como "inspiración" casi copia, el trabajo de varios diseñadores para hacer sus propias colecciones, tal y como sucede recientemente con la botella del perfume de Kim que recuerda al trabajo del diseñador francés Jean-Paul Gaultier o Kanye West y la copia que hizo a una colección de Nike.

TE RECOMENDAMOS: Kanye West califica como "opción" la esclavitud

Empecemos con Kanye, quien dio a conocer en su cuenta de Twitter un estudio anatómico sobre las piernas. Según el también diseñador de modas, los bocetos representaban un análisis de la pierna y sus músculos para diseñar la mejor prenda posible. "Estoy muy emocionado con nuestro nuevo equipo de diseño. Yezzy no es más una compañía de moda, debemos empezar a considerarnos una compañía de ropa o simplemente YEEZY", escribió el rapero.

🔥🔥🔥

this is where a YEEZY study for base layer starts. I'm so excited about our new design team. Yeezy is no longer a fashion company we should be referred to as apparel or clothing or simply YEEZY. pic.twitter.com/0hcy4yHvO2