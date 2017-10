La 'receta secreta' de KFC en Twiiter: 11 hierbas y especias

Reina la intriga en las redes sociales, luego de que un usuario de Twitter parece haber descubierto un mensaje sutil en la cuenta de KFC en Twitter, pues la cadena de restaurantes sigue solo a 11 usuarios y todos tienen que ver con “herb” y “spice”, que en inglés significan hierba y especia respectivamente.

La cuenta de KFC sigue a las cinco exintegrantes de las Spice Girls, así como a seis hombres que se llaman Herb, entre ellos el cornerback de los Packers de Green Bay, Herb Waters, y la leyenda musical Herb Alpert.

En total son 11 hierbas y especias, parte de la famosa receta secreta que el fundador de KFC, el coronel Harland Sanders, promocionaba para su pollo frito.

La conexión fue descubierta en Twitter por un usuario que se hace llamar "Edge" en un tuit que ha sido compartido cientos de miles de veces en la misma plataforma.

.@KFC follows 11 people.



Those 11 people? 5 Spice Girls and 6 guys named Herb.



11 Herbs & Spices. I need time to process this.