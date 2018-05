Kate y William presumen fotos del príncipe Luis

La familia real británica difundió dos fotos del recién nacido príncipe Luis, el tercer hijo de William y Kate.

Las fotos fueron tomadas por su madre en la residencia de la familia, el palacio de Kensington, detalló el comunicado.

En una de las imágenes aparece Luis dormido en brazos de su hermana Carlota, de tres años de edad, que le da un beso, mientras que en la otra está recostado en una almohada.

"El duque y la duquesa de Cambridge están muy complacidos en compartir dos fotografías de la princesa Carlota y el príncipe Luis", explicó en el comunicado el palacio de Kensington.

La foto con la princesa Carlota fue tomada el 2 de mayo, día en que cumplía tres años, mientras que la otra fue tomada el 26 de abril tres días después del nacimiento del pequeño Luis.

This image of Prince Louis was taken by The Duchess of Cambridge at Kensington Palace on 26th April.



The Duke and Duchess would like to thank members of the public for their kind messages following the birth of Prince Louis, and for Princess Charlotte’s third birthday. pic.twitter.com/bjxhZhvbXN