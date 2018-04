Kate Middleton, al hospital para dar a luz a su tercer hijo

La duquesa de Cambridge y esposa del príncipe William, Kate Middleton, ingresó a un hospital de Londres para dar a luz al tercer hijo de la pareja, informó el Palacio de Kensington.

Kate fue trasladada en auto la mañana del lunes hacia el ala privada Lindo del hospital St. Mary's en el centro de Londres. El palacio indicó que estaba en "las primeras etapas del labor de parto".

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.



The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge.