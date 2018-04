Kate Middleton y William presentan a su tercer hijo

Este lunes, Kate Middleton y el príncipe William de Inglaterra se convirtieron en papás de su tercer hijo, y fueron captados por las cámaras a la salida del hospital con el bebé real en brazos.

El pequeño fue su segundo varón y es el quinto en la línea de sucesión al trono británico.

El alumbramiento tuvo lugar en el Hospital St. Mary, de Londres, y la feliz pareja real fue vista a la salida del mismo con amplias sonrisas, mientras se dejaban fotografiar con su tercer heredero en brazos.

Prince William and Kate Middleton just introduced the world to their newborn son: https://t.co/vezuomzsLb#royalbaby#london#happyfamily#congratspic.twitter.com/MC0QDm7BFQ