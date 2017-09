Gobierno de EU ordena eliminar productos Kaspersky

Washington exigió a las agencias gubernamentales retirar de sus redes los productos de Kaspersky Lab y argumentó que le preocupa que la firma de seguridad informática de Moscú sea vulnerable a la influencia del Kremlin y que el uso de su antivirus pueda poner en peligro la seguridad nacional.

La decisión representa una fuerte respuesta a lo que agencias de inteligencia estadunidenses han descrito como una amenaza a la seguridad nacional en el ciberespacio, tras un año electoral manchado por acusaciones de que Moscú usó internet como un intento por influir en el resultado de los comicios.

En un comunicado, Kaspersky Lab rechazó las acusaciones, como ha hecho en reiteradas oportunidades en los últimos meses, y afirmó que sus críticos están malinterpretando leyes rusas sobre datos compartidos que sólo se aplican a servicios de comunicaciones.

"No se han presentado evidencias creíbles públicamente por nadie ni ninguna organización, dado que las acusaciones se basan en afirmaciones falsas y asunciones inexactas", se lee en un comunicado.

When politics use the news to shape facts, no one wins. Our response to DHS Binding Operational Directive 17-01 ⇒

https://t.co/BZkFOzqK0opic.twitter.com/1KDqTfl7CT