Karl Lagerfeld: si una modelo no quiere ser acosada, que vaya a un convento

Tal parece que a uno de los diseñadores más reconocidos en el mundo de la moda no está de acuerdo con el movimiento Me Too. Karl Lagerfeld, quien ha estado al frente de Fendi por más de 40 años y de Chanel por más de 30, lanzó fuertes declaraciones en contra de las modelos y otros diseñadores.

En una entrevista con la revista de moda Numéro, Lagerfeld dijo "leí en algún lado que ahora debes preguntarle a las modelos si están cómodas posando. Es simplemente mucho... desde ahora, como diseñador, no puedes hacer nada".

Refiriéndose a las acusaciones en contra de Karl Templer, el director creativo de la revista Interview quien fue señalado de acoso sexual por parte de varias modelos, Lagerfeld añadió "si no quieres que te bajen los pantalones, ¡no te conviertas en modelo! Vuélvete monja, siempre habrá lugar para ti en un convento".

Pero el diseñador quien también ha colaborado con marcas como H&M y Vans, continuó con sus polémicas declaraciones, ya que al momento de hablar de otros diseñadores, dijo que "todos los otros me odian". Además de referirse a los difuntos Azzedine Alaïa y Pierre Bergé como sus enemigos.

"Lo siento, pero el año pasado perdí a dos de mis mejores enemigos: Pierre Bergé y Azzedine, quien me detestaba. Para el funeral de Pierre, mi florista me preguntó '¿Quieres que le enviemos un cactus?'". En cuanto a Alaïa, dijo que al final de su carrera "lo único que hacía eran zapatillas de ballet para las víctimas menopáusicas de la moda".

Lagerfeld también decidió hablar mal de los diseñadores Virgil Abloh, Jacquemus y Jonathan Anderson, ya que le preguntaron que si tuviera que quedarse con alguno de ellos en una isla abandonada, él dijo que "Me mataría antes de que eso suceda".

Sin embargo, no todo lo que dijo en la entrevista fue tan malo ya que al referirse a algunos de sus compañeros de profesión, dijo que "no estoy rodeado por idiotas, tengo equipos de trabajo fantásticos. Así que cuando se trata de los retrasados y otros ignorantes, no los veo, no los conozco".

Por último, al ser preguntado de por qué decidió utilizar nuevamente la barba, comentó que "tuve una en el famoso retrato mío hecho por Helmut Newton hace 40 años, y quería redescubrir el sentimiento de tener una nuevamente".

Agregó que "lo chistoso es que con todos estos bigotes me parezco a Choupette (su gata)... Somos en realidad como una pareja vieja. De hecho, ella es quien cuida de mi barba, dormimos en la misma almohada y se pasa toda su vida lamiéndola".

