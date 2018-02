Justin Timberlake decepciona a usuarios de Twitter

Las expectativas por el show del medio tiempo del Super Bowl eran altas. Justin Timberlake, uno de los artistas más populares de los últimos años, tomaría el escenario del U.S Bank Stadium en Minnesota para dar, por primera vez, una presentación individual.

Sin embargo, decepcionó a muchos. No sólo fue su falta de producción y espectacularidad que se acostumbra en este tipo de espectáculos, sino que su repertorio fue muy limitado y no tuvo el factor sorpresa como el que sucedió -intencional o no- cuando fue invitado de Janet Jackson.

TE RECOMENDAMOS: Pink masticaba chicle antes de cantar himno en Super Bowl

A continuación, algunas de las reacciones que esperemos lea el ex N'SYNC para que la próxima vez, lo haga mejor.

"Mis hermanas están tan enojadas con Justin Timberlake por no cantar con *NSYNC. Quieren quemar todo lo que tenga su cara en ello. El nivel de odio en este momento es LeBron a Miami"

My sisters are sooooo mad at Justin Timberlake for not performing with *NSYNC. They want to burn anything that has his face on it. It’s LeBron-to-Miami level hatred right now. 😬 #PepsiHalftime#JustinTimberlake