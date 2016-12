Jonathan Saunders: un creativo de paso por México

Hace un par de semanas Jonathan Saunders estuvo de visita en la Ciudad de México para la presentación de su nueva colección de cojines para la firma inglesa The Rug Company.

No me lo podía perder, conversar con gente interesante siempre está en mis planes. Al llegar a la boutique en Polanco, se encontraba en la terraza, el diseñador, a quien ahora puedo definir como un extraordinario creativo.

Rompí el hielo con una pregunta obligada sobre su presencia, a lo que me respondió que no era su primera vez en el país, pero sí en la ciudad. "Hay una increíble energía en la ciudad. Los colores, las texturas, la arquitectura... me encanta la mezcla de estilos que hay alrededor. Quiero visitar la casa Luis Barragán y los espacios de Frida Kahlo en búsqueda de inspiración", agregó Jonathan.

Después nos adentramos en temas de la marca, fue entonces cuando me di cuenta del verdadero valor de la persona que tenía enfrente: un diseñador comprometido con el valor artesanal y el trabajo del artífice, apasionado por lo que hace. “Aprecio mucho cuando una marca de decoración tiene un fuerte compromiso con la artesanía, eso es algo que proyecta The Rug Company.

Sus tapetes y cojines son hechos a mano y debido a ese proceso es algo que puede durar para siempre”. A lo que agregó: “los nuevos cojines son una extensión de una colección de tapetes que lanzamos hace un par de años, seguimos la misma línea usando gráficos, contrastes de colores, texturas y, por supuesto, tejidos artesanalmente”.

Su respuesta me dio curiosidad, entonces le pregunté sobre su postura hacia los procesos mecánicos de fabricación. “Si es un producto de reproducción masiva puede mantener su valor, siempre y cuando el original venga de una ideología y un trabajo artesanal”, replicó. En Jonathan, descubrí una actitud sin miedo a los retos, a expresarse mediante texturas y colores, y que disfruta de los accidentes creativos.

“Siempre me ha gustado fabricar cosas, desde pequeño, desde que tenía como siete años. Creo que el proceso creativo es importante pero lo que realmente me emociona es cuando tengo todo en mis manos y puedo fabricarlo”, finalizó mientras sonreía.