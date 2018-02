Por interferencia rusa en EU, Jim Carrey busca boicotear Facebook

Jim Carrey ha asumido un nuevo propósito: boicotear Facebook pues considera que la empresa no ha hecho lo suficiente para solucionar el tema de la interferencia rusa a través de la red social durante las elecciones de Estados Unidos.

A través de su cuenta de Twitter, el actor de 56 años anunció que cerró su perfil oficial de Facebook y vendió sus acciones, e invitó a otros inversionistas a hacer lo mismo.

TE RECOMENDAMOS: Rusia utilizó Facebook para influir en elecciones de EU

"Me estoy deshaciendo de mis acciones de Facebook y eliminando mi perfil, porque Facebook se aprovechó de la interferencia rusa en nuestras elecciones y aún no están haciendo lo suficiente para deternerlo. Invito a todos los otros inversionistas que se preocupen por nuestro futuro a que hagan lo mismo", tuiteó.

El mensaje, que acompañó con una caricatura de Mark Zuckerberg, ya se retuiteó más de 11 mil veces y casi 35 mil usuarios de Twitter han dado like a la publicación.

I’m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebookpic.twitter.com/KHWgZzhhmp