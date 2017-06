Por fin podemos conocer la voz de Jared Kushner

Ciudad de México

¿En realidad Donald Trump escribe esos tuits a las tres de la mañana? ¿Melania se mudó a la Casa Blanca porque no puede estar lejos de su esposo? o ¿Trump ve otro canal que no sea Fox? Son algunos de los misterios de la Casa Blanca que tal vez nunca se resolverán, pero el que podemos quitar de la lista es ¿cómo suena la voz de Jared Kushner? Yerno y asesor del actual presidente de Estados Unidos.

Como parte de una reunión que tuvo con líderes tecnológicos, el esposo de Ivanka y posible conexión con el gobierno ruso, Jared habló por primera vez en un evento público.

TE RECOMENDAMOS: Jared Kushner, el yerno favorito de Donald Trump

Jared Kushner says the government must move past floppy disks https://t.co/TrYyBw7YWUpic.twitter.com/OLPbcTUEZE — Bloomberg Politics (@bpolitics) June 19, 2017





Aunque el rostro de Kushner es totalmente conocido gracias a su cercanía con el presidente estadunidense y porque ha aparecido en diferentes eventos públicos, nunca se le había escuchado hablar públicamente, por lo que usuarios de redes sociales no pudieron contener la sorpresa al escuchar la voz del preferido de Trump.

"Noticia de último minuto: A sus 36 años, Jared Kushner dice su primera palabra"

BREAKING NEWS: "At just 36 years of age, Jared Kushner utters his first word"

— Craig Rozniecki (@CraigRozniecki) June 19, 2017

"Un poco decepcionada. La primera aparición pública de Jared Kushner y no ha estado escondiendo esa voz cool de Darth Vader"

Kind of disappointed. Jared Kushner's making his first public remarks and he hasn't been hiding a cool Darth Vader voice. At all. — Karen DaltonBeninato (@kbeninato) June 19, 2017

"Me gustaría retroceder el tiempo a cuando no había escuchado la voz de Jared Kushner"

I wish I could go back to when I'd never heard Jared Kushner's voice. #yechh — Michael Markowitz (@markowitz) June 19, 2017

Te advertimos, una vez que lo escuches no podrás olvidar su voz. ¿Suena como lo imaginabas?









mrf