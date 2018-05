Una isla solo para mujeres

SuperShe Island es un nuevo resort ubicado en las costas de Finlandia, en el cual las huéspedes pueden disfrutar de planes fitness que incluyen yoga y meditación, así como tomar talleres de cocina orgánica y practicar actividades en medio de la naturaleza, todo esto en compañía de otras mujeres, ya que el exclusivo centro vacacional no admite la entrada a hombres.

El lugar fue creado y diseñado por Kristina Roth, fundadora del blog SuperShe, el cual tiene como fin promocionar un estilo de vida saludable y personalizado únicamente para mujeres.

En declaraciones difundidas por The New York Post, a Roth se le ocurrió el concepto después de una vacaciones que hizo en Calabasas, California, en donde se dio cuenta que no había ningún lugar en donde las mujeres pudieran ir a relajarse sin que los hombres interfirieran con sus vibras positivas. “Cuando hay un chico guapo, las mujeres se ponen lipstick. La idea de la isla es que las visitantes se concentren en ellas mismas sin que tengan que elevar sus hormonas”, expresó Roth.

TE RECOMENDAMOS: Tres opciones en altamar

La isla abrirá en junio de este año; de acuerdo con su sitio web, las interesadas en visitarla tendrán que aplicar para obtener una exclusiva membresía y pasar un proceso de admisión, el cual incluye una entrevista con la fundadora a través de Skype.

El lujoso resort ubicado en el mar Báltico, cuenta con cuatro cabañas equipadas con todas las comodidades, las cuales se encuentran en medio de una hermosa isla privada y es una oportunidad para todas las mujeres de disfrutar unas vacaciones sin ninguna presión de la sociedad.

—

www.supersheisland.com