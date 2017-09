El iPhone 8 presenta un problema de audio

Ciudad de México

Es probable que la mayoría de la gente que planea comprar un iPhone nuevo esté esperando a la versión X, sin embargo, unos cuantos decidieron comprar el iPhone 8 pero no contaban con un pequeño pero molesto problema.

Al momento de hacer llamadas algunos usuarios reportaron a Apple que podían escuchar un sonido de crujido en la bocina que interrumpía la comunicación. Apple salió en su defensa y anunció que sólo pocos teléfonos presentan ese error.

Un mensaje por parte de un vocero de Apple dijo que "Nuestro equipo está trabajando en una solución al problema, la cual estará incluida en la próxima actualización de software".

El problema ha afectado tanto a los iPhone 8 como a los iPhone 8 Plus durante llamadas de voz o por Facetime, aunque aparentemente no sucede en cada una de las llamadas sugiriendo que efectivamente sí sería un problema de software y no un defecto del teléfono.









RL