Qué hacer si tu iPhone está más lento de lo normal

Hace unos días, se anunció que una función incluída en una actualización de iOS puede ocasionar que los iPhone se vuelvan lentos para solucionar problemas con las baterías desgastadas.

La actualización afectó a los modelos 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7 y 7 Plus, así que si tienen un modelo más viejo es probable que el teléfono se haya vuelto más lento a consecuencia del desgaste y una memoria saturada.

Pero antes de ir a comprar un teléfono nuevo, prueben alguno de estos consejos que probablemente mejorarán el rendimiento del teléfono y no serán tan costosos.

1. Actualiza el iOS y las aplicaciones a la última versión

Las actualizaciones ayudan a corregir errores y añaden funciones que ayudan a que el teléfono funcione de manera óptima. Además, actualizar el teléfono es importante para mantener los datos seguros gracias a los parches de seguridad que incluye el software más reciente.





2. Limpia la memoria

Si tienen miles de fotos y videos guardados en la memoria, esa puede ser la razón de que el iPhone sea más lento. Prueben hacer una copia de los archivos en iCloud, Dropbox o Google Photos para liberar espacio.

También pueden desinstalar las aplicaciones que ya no usen y que ocupan mucha memoria. Para saber cuánto espacio ocupa cada aplicación, vayan a Configuración y entren a la opción General; ahí hay que seleccionar Almacenamiento de iPhone donde el iOS dará recomendaciones sobre cómo liberar espacio y mostrará cuánto pesa cada una.





3. Desactiva funciones

Los iPhone tienen muchas funciones útiles que ayudan a mejorar la experiencia, pero las actualizaciones en segundo plano, los servicios de ubicación y los efectos de movimiento pueden ocasionar la desaceleración del teléfono. Prueben desactivar algunas de estas funciones y notarán como mejora su funcionamiento.

4. Cambia la batería

Si después de probar todas las opciones anteriores notan que no hay mejorías, es probable que la batería ya no esté funcionando adecuadamente y sea necesario cambiarla.

Antes del escándalo, el cambio de batería costaba 79 dólares, pero tras la oleada de críticas que Apple recibió, el servicio ahora cuesta 29 dólares. Además, la empresa puede cubrir el costo de la batería nueva si la del teléfono está dañada y se encuentra aún en garantía, lo único que deben hacer es llevarlo a un centro de servicio autorizado por Apple y en un plazo de 3 a 5 días les devolverán el celular.





5. Protege la batería

Sin importar su el iPhone es viejo o nuevo, cuidar la batería ayudará a prolongar su vida útil. Es importante mantener el teléfono a temperatura ambiente, ya que si se expone a temperaturas de frío o calor extremo puede dañarla permanentemente. Evita usar fundas que puedan atrapar el calor y eviten cargarlo si sienten que está sobrecalentado.





