El nuevo iOS hace inútiles los iPhone con pantallas "piratas"

Cambiar la pantalla de tu iPhone con un servicio técnico no autorizado por Apple seguramente te ahorró varios cientos de pesos, pero tal vez haya dejado inservible tu teléfono si es que ya descargaste la más reciente versión del iOS 11.3.

De acuerdo con un reporte del diario The Guardian, varios usuarios que han cambiado la pantalla rota en centros no oficiales aseguran que luego de actualizar el sistema operativo, la función táctil del teléfono deja de funcionar. Es decir, se muestra la pantalla y las aplicaciones, pero no responde al momento de seleccionar alguna.

Según el sitio Motherboard, la única forma de solucionarlo es acudir a un servicio de reparación autorizado por Apple y sustituir la pantalla. Sin embargo, señala, algo similar sucedió con una de las actualizaciones cuando recién salió al mercado el iPhone 7; problema que se solucionó días después con una nueva versión de iOS.

Apple recomienda siempre acudir a los centros de servicio autorizados en caso de que tu teléfono lo necesite, pues además de perder la garantía, muchas veces el software no reconoce los cambios y los deja inservibles, como ha sido el caso.





