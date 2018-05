Si tienes un iPhone 7 tal vez no puedas hacer llamadas

Ciudad de México

De acuerdo con MacRumors, Apple habría admitido por medio de un documento filtrado que algunas unidades de iPhone 7 y iPhone 7 Plus que están utilizando iOS 11.3 en adelante pueden tener una falla que desactiva el micrófono del teléfono durante las llamadas.

Para saber si el teléfono tiene la falla, el boton de la bocina puede aparecer gris cuando se esté realizando una llamada o durante un videochat en Facetime. Pero parece que el problema ha estado presente desde hace algunos meses, ya que algunos usuarios en Reddit y Twitter lo reportaron antes de que se filtrara el documento.

TE RECOMENDAMOS: ¿Habrá un nuevo iPhone SE 2 pronto? Se filtran imágnes

Los reportes de los usuarios fueron enviados a la red de proveedores de servicios autorizados de Apple, quienes para solucionar el problema han recomendado que los usuarios apaguen todos los dispositivos de Bluetooth que han estado conectados a los teléfonos.

En caso de que esa solución no funcione, los técnicos de Apple propusieron que los usuarios hagan un diagnóstico de audio en los teléfonos, el cual mostraría si el iPhone necesita reparaciones con mensajes de alerta que dicen "accesorio no soportado" o "el dispositivo no detectó el puerto".

Si alguno de esos mensajes aparece, entonces el servicio técnico puede reparar el teléfono, sin embargo, el documento de Apple no señala si el problema es de software o de hardware.

Tal parece que aunque los usuarios no tengan garantía, Apple está haciendo una excepción para reparar el problema de manera gratuita, aunque la compañía no ha dicho nada de manera oficial.









RL