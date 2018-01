¿Podría Apple descontinuar la MacBook? En redes piensan que sí

Ciudad de México

"¿Qué es una computadora?", responde una niña de unos 10 años cuando una vecina le pregunta a qué juega en su computadora; así concluye un comercial del iPad Pro que ha desatado las especulaciones entre los usuarios.

¿Será que Apple podría sacar de circulación la MacBook?

Aunque el comercial fue lanzado en noviembre del año pasado en el canal de Youtube de la empresa, hasta hace poco los usuarios de redes sociales han comenzado a especular sobre la razón por la que la pequeña pregunta qué es una computadora.

El video muestra a una niña que igual usa su iPad como herramienta en la escuela, como para jugar con sus amigos, hacer la tarea o tomar fotografías; de esta forma muestra lo versátil que el gadget puede ser y plantea la idea de que las computadoras están un poco anticuadas, por lo que un niño ni siquiera sabe lo que es una.





Lo que algunos usuarios se han cuestionado es si con este comercial, Apple está anunciando un futuro en el que las computadoras no existan y las tablets las reemplacen.











How does that kid in the iPad commercial know like every species of bug but not know what a computer is — Adam Himmelsbach (@AdamHimmelsbach) 24 de enero de 2018





Y hay quienes simplemente detestan el comercial porque no les gustan las brechas generacionales.

I have an irrational hate for the kid in that "what's a computer?" Mac commercial. — Nolan Mann (@MegaMann14) 21 de enero de 2018





I yell at this commercial every time I see it. It’s as if Apple marketing went “Remember when we had an elitist “cult”? I miss that. Let’s try to imbue that attitude onto a younger customer.”



The fact that they think iPad is synonymous with tablet and computer is such an eyeroll — Cody Shipman (@Shippin) 24 de enero de 2018





