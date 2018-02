¿Por qué debería importarte el Día del Internet Seguro?

Ciudad de México

Darle una tableta o teléfono a un niño para que se entretenga podría ser la solución más fácil; sin embargo, esto también pone en riesgo no sólo su salud sino su seguridad. Al no entender cómo funciona internet y los peligros que puede traer, un pequeño no ve por qué sería malo compartir su información con un extraño si a cambio le va a ayudar a pasar el nivel de un juego o hacer clic en una ventana que le ofrece vidas extras.

Con esto en mente, se creó el Día del Internet Seguro, una fecha que se celebra para fomentar la creación de un internet seguro para niños y adolescentes. El tema de este 2018 tiene que ver con el respeto en internet; su lema "Crea, conecta y comparte respeto: un mejor internet empieza contigo", invita a organizaciones y padres de familia a enseñarle a los niños a usar de manera segura el internet y evitar fraudes, cyberbullying o, incluso, caer en las redes de la pornografía infantil.

Por eso, compartimos algunos de los consejos que da Google para que los papás puedan guiar a los niños a hacer un mejor uso de internet y proteger no sólo su identidad, sino también sus dispositivos.

1. Debes decirle los riesgos de compartir información personal con otros. Explicarle que esto podría ponerlo en riesgo de fraude o manipulación.

2. Explícale los peligros del malware y spam. En los últimos meses hemos documentado numerosos casos de virus que atacan aplicaciones, algunas para adultos y otras para niños, que se aprovechan para infectar dispositivos.





3. Enséñale a mantener su privacidad a salvo y no enviar fotografías, direcciones o teléfonos a personas que se lo pidan por internet sin antes preguntarte. Este punto también aplica para los adultos, pues antes de que tú o alguien más publique una foto de tu hijo en internet, piensa si es algo que quieres que esté público o preferirías mantener su privacidad.

4. Dile que debe ser cuidadoso con los archivos adjuntos o ligas URL que se envíen en correos electrónicos o mensajes instantáneos.

5. Pídele que no descargue contenidos de sitios que no sean oficiales. Para evitar eso, lo más recomendable es que te pida permiso cuando quiera descargar algo y así te asegures que no es nada riesgoso.





6. Mantén actualizado tu sistema operativo, así como software antivirus y firewall. Esto evitará que caiga fácilmente en las trampas de los hackers.

7. Hazle saber que cualquier ataque, humillación, chantaje o broma pesada a otra persona a través de internet es considerado ciberbullying y puede ser considerado un delito.

8. Explícale que si él es quien está recibiendo estos ataques, puede bloquear a la persona, y si es algo más grave debe acercarse a un adulto para que lo denuncien.

9. Así como estás al pendiente de quienes son sus amiguitos en la escuela, pon atención a las personas con las que habla por internet.

10. Activa los controles de seguridad en los navegadores. Por ejemplo, Google te permite controlar el tipo de contenido al que alguien puede tener acceso en diferentes plataformas, como YouTube, Google Play Store o Chrome.



Aquí puedes tener más información sobre cómo activar los controles en Google o más recomendaciones para hacer de internet un lugar seguro para tus hijos.





mrf