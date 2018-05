Ya podrás silenciar a tus amigos en Instagram

Ciudad de México

Todos tenemos, al menos, un amigo en Instagram que se la pasa subiendo historias o publicaciones que no nos gustan y desearíamos no ver en nuestro feed, sin embargo, dejarlo de seguirlo tampoco es opción porque no queremos lastimarlo o no queremos que nos de unfollow a nosotros.

Ahora ya no tendrás ese problema porque pronto podrás evitar ver sus publicaciones sin la necesidad de dejar de seguirlo. Instagram hizo oficial la llegada de la nueva función de silenciar amigos la cual llegará en una actualización para iOS y Android en las próximas semanas.

Esta nueva opción—que fue descubierta por una chica hace un mes antes de que Instagram la develara— le dará la opción a los usuarios de silenciar las historias, publicaciones o ambas, de cualquier otro perfil.

Existen dos maneras de activarla: pueden hacerlo desde una publicación seleccionando los tres puntos que aparecen en el lado superior derecho, o bien, metiéndose al perfil del usuario y de igual manera seleccionar el icono de los tres puntos.







Al elegir ese icono se desplegará un menú donde aparecerá la opción de Mute, donde podrán decidir qué contenido quieren dejar de ver, además podrán activarla o desactivarla cuando quieran.









