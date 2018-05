Esto prepara Instagram para el mes del orgullo gay

El mes del orgullo gay está cerca e Instagram quiere aprovechar su popularidad para lanzar nuevas funciones relacionadas con la celebración.

Jane Manchun Wong, una desarrolladora que ha encontrado varias funciones ocultas en el pasado, nuevamente se puso a investigar el código de la plataforma y encontró varías de las sorpresas que la red social planea desbloquear el próximo mes.

La primera novedad es la de hashtags de color arcoiris. Estos aparecerán utilizando etiquetas especiales como la de #pride y #prideisthebestmonthoftheyear.

Instagram will show 🌈 rainbow hashtag 🌈 ( #pride and #prideisthebestmonthoftheyear ) for the Pride Month this year (June 2018)! Be sure to use that for the fabulous pride! 💖🏳️‍🌈 pic.twitter.com/mWzWd1QwqD

Otra novedad serán stickers representativos de la comunidad gay.

Para las transmisiones de Instagram Live, los usuarios podrán reaccionar con corazones color arcoiris.

Por otro lado, Wong también encontró otras actualizaciones para la plataforma que no están relacionadas con el mes del orgullo gay.

A la hora de enviar mensajes directos, los usuarios podrán seleccionar varias imágenes y videos para mandar todos al mismo tiempo, en lugar de uno por uno.

Ahora existirá la opción de silenciar solo las publicaciones o historias de un usuario, en lugar de todo el perfil.

Instagram improved their mute feature in addition:



1. You can go to someone's profile that you follow and mute their posts or stories or both. You don't have to wait for their posts to appear anymore



2. The mute status will be indicated on their profile and you can undo it pic.twitter.com/tikVy6wCUq